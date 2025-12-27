Ahora

Se lanzan a las redes

Algo está cambiando en la política: del 'house tour' de Sánchez al 'Fantasy' de Rufián o el fallido autohomenaje del 'perla' Mazón

Los detalles El presidente del Gobierno ha mostrado La Moncloa al más puro estilo Isabel Preysler. El cambio en las estrategias de comunicación de nuestros políticos este 2025 es evidente.

Pedro Sánchez en TikTok
Pedro Sánchez ha subido un vídeo a sus redes sociales como hace cada fin de semana. Y es que 2025 ha sido el año del cambio en la comunicación política, empezando por el presidente del Gobierno. Sánchez ha hecho recomendaciones, blogs, e incluso ha mostrado su música más escuchada.

En general, el Gobierno ha consolidado una nueva estrategia, con un nuevo lenguaje y nuevos formatos para hacerse su hueco en TikTok e ir a por los más jóvenes. Esta estrategia se ha unificado en toda La Moncloa.

Mientras, desde el PP se han unido a la moda a su manera, porque Feijóo no se moja del todo, pasa de las tendencias y utiliza su perfil más como un canal más de difusión.

Desde la cuenta oficial de su partido sí que han ido con todo este año, especialmente usando la inteligencia artificial y uniéndose a todas las tendencias, aunque a algunos miembros del PP les ha salido un poco rana, como a Mazón cuando quiso despedirse de la Generalitat con un autohomenaje que incluía 'La Perla' de Rosalía

En la Casa Real todavía no se han subido al barco de TikTok, pero es cierto que en este 2025 han cambiado su comunicación y la han hecho más directa y dinámica; se han hecho su hueco en redes sociales y han dejado ver su faceta más cercana en ellas.

Así, la Casa Real, La Moncloa y los políticos han tenido algo en común este año: basarse en el lenguaje de las redes para innovar y llegar a los más jóvenes, con referencias que no todos entienden. "He comprado a Cubarsí por 50 millones de euros en el Fantasy y me estoy arrepintiendo ya", expresó Rufián. También hay quien apuesta por lo absurdo para volverse viral.

