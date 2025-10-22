Wyoming, sobre la crisis de la vivienda en España: "Estamos ante una verdadera emergencia nacional"

El presentador expone que los desahucios de personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca han subido un 28% durante el segundo trimestre de 2025. Wyoming pide a las administraciones ponerse manos a la obra para intentar arreglar este problema.

El Gran Wyoming señala, al inicio de El Intermedio, que en nuestro país existe una emergencia que la gente sufre a diario "y para la que nadie parece ser capaz de hacer una guía de actuación": "La crisis de la vivienda".

El presentador cuenta que este martes se suicidaba un hombre en Torremolinos, Málaga, cuando le iban a desahuciar. "Tenía 80 años, no pudo pagar la hipoteca y su banco subastó la vivienda", explica Wyoming, "justo cuando la comitiva judicial llamaba a su timbre, esta persona tomaba la decisión de quitarse la vida con un disparo".

"Es un hecho dramático y que, además, encierra una tendencia preocupante", reflexiona el presentador: "Los desahucios de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca han subido un 28% en el segundo trimestre de 2025". "La economía española irá como una moto, pero muchos ciudadanos intentan seguir el ritmo con un triciclo", añade.

Wyoming considera que el problema de la vivienda "va mucho más allá que el número creciente de desahucios, estamos ante una verdadera emergencia nacional". "Que para un joven sea imposible acceder a una vivienda es una emergencia, que un trabajador se vea obligado a compartir piso es una emergencia, como lo es que alguien tenga que ir de una ciudad a otra porque el precio de la vivienda no se lo puede permitir", expone.

"¿Cómo es posible que todas las administraciones, de todos los colores, no estén manos a la obra intentando arreglar este drama?", se pregunta el presentador. "Las medidas del gobierno central no terminan de funcionar y no hablemos ya de la oposición", añade. "El asunto es desesperante y nadie nos ofrece una guía de actuación", concluye.

