El vídeo de Wyoming sobre la vivienda: "Es un drama como 'Los puentes de Madison' porque mucha gente acabará viviendo debajo de uno"

La crispación y el ruido político opacan lo que para muchos sigue siendo el principal problema en España: la crisis de la vivienda. "Lo que puede acabar con su Gobierno es el drama de la vivienda", asegura Gabriel Rufián a Pedro Sánchez, al que recuerda "la cantidad de gente que vive en este país viviendo en zulos pagando como si fueran palacios".

El Gran Wyoming da la razón al político de ERC: "El tema de la vivienda es un verdadero drama, en concreto, 'Los puentes de Madison', porque a este paso muchos van a acabar viviendo debajo de uno". Además, Wyoming manda un mensaje a Pedro Sánchez: "Hacen falta medidas urgente, sobre todo por parte de un Gobierno que se jacta de ser el más progresista de la historia, pero que no termina de ofrecer soluciones efectivas".

"Así nos vamos acostumbrando a encontrarnos a diario titulares como que comprar una vivienda en 2025 cuesta un 50% más que hace tres años", lamenta el presentador de El Intermedio.

