Wyoming, tras el cambio de versión de MAR: "¿Inverosímil? No tanto como para creernos que se le ha ocurrido decir una verdad"

Hoy declaraba Miguel Ángel Rodríguez, imputado por revelación de secretos, y ante las preguntas de los periodistas daba dos versiones diferentes sobre los hechos de los que se le acusan. La reacción de Wyoming, en este vídeo.

Hoy declaraba Miguel Ángel Rodríguez, imputado por revelación de secretos por, presuntamente, haber difundido en un chat que comparte con 18 periodistas la imagen e identidades de dos informadores de 'El País' que estaban investigando la posible reforma fraudulenta del ático del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Toda una "paradoja" para Wyoming, teniendo en cuenta que el propio MAR había acusado de lo mismo al fiscal general del Estado. Por ello, cree que hoy se habrá dedicado un tuit diciendo 'Pa' dentro, a declarar".

Para determinar si hubo revelación de secretos, se investiga si Miguel Ángel Rodríguez pudo haber recibido la identidad de estos periodistas de la mano de Luis González, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Sandra Sabatés recuerda que el jefe de Gabinete obtuvo la información después de que un policía, miembro del equipo de seguridad de Ayuso, pidiera a los periodistas que se identificasen.

Teniendo en cuenta que para que exista ese delito de revelación de secretos, la filtración debe provenir de una fuente oficial, la línea de defensa de Miguel Ángel Rodríguez pasa por afirmar que obtuvo la identidad de los periodistas por otros medios. Por ello, aseguraba a los medios que le mandó la fotografía de los periodistas un "vecino enfadado".

"Más que a 'Todos los hombres del presidente', esto suena a 'Aquí no hay quien viva'", reacciona Wyoming, que propone localizar al vecino "para comprobar si el enfado lo tenía por las preguntas de los periodistas o por la reforma de Alberto Quirón", ya que recuerda que estas obras ilegales "provocaron una inundación de aguas fecales en un restaurante que había abajo y que por su culpa tuvo que cerrar".

A su salida del juzgado, MAR, sorprendentemente, cambiaba su versión y aseguraba que ese vecino enfadado "es la pareja de la presidenta". "¿Y si el vecino enfadado fuera el propio González Amador, que tiene doble personalidad y cada uno vive en una planta de su dúplex? ¿Inverosímil? Bastante, pero no tanto como para creernos que justo hoy a MAR se le ha ocurrido decir una verdad". comenta Wyoming.

Tras declarar, Miguel Ángel Rodríguez viajará a México para incorporarse al viaje oficial de Díaz Ayuso, sobre el que defendía la herencia española en América. Un "empate" para Wyoming ante el que España volverá a ser "el malo" cuando "Miguel Ángel Rodríguez ponga un pie en el aeropuerto de DF".

El jefe de Gabinete se queja de que este juicio le ha "fastidiado la primera parte del viaje" de Ayuso y Wyoming advierte: "Preparaos mexicanos, porque Miguel Ángel Rodríguez está a punto de desembarcar. Como hizo Cortés, aunque tranquis, él no llega con sed de sangre. Llega con sed, a secas".

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