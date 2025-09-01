Cumplimos 20 años
Wyoming arranca la temporada de El Intermedio: "Ofrecemos refugio para los que piensan que el mundo puede ser un poco mejor"
Wyoming da comienzo una temporada muy especial de El Intermedio en la que el programa cumplirá 20 años y pidiendo a los espectadores seguir fieles a pesar de que "tenemos el mismo glamour que un plato de torreznos".
El Gran Wyoming arranca la nueva temporada de El Intermedio con mensaje a "los que conservaban la esperanza de que no viniera" y con su ya habitual recuerdo a Gaza.
El presentador recuerda que esta no es una temporada cualquiera, pues el programa cumple 20 años. En estas dos décadas, se han contado guerras, crisis, pandemias, conflictos políticos, el ascenso de la ultraderecha, volcanes, intentos de independencia, "de todo, menos un chiste con gracia", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas
A pesar de todo, el presentador recomienda a la audiencia seguir fieles a El Intermedio, a pesar de no ser "los más guapos, ni los más graciosos", incluso de que "tenemos el mismo glamour que un plato de torreznos".
"Ofrecemos consuelo, ánimos y un refugio para todos los que siguen pensando que el mundo puede ser un lugar un poco mejor de lo que es", afirma.