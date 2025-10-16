Juan José Millás, sobre la vejez en su charla con Thais Villas: "No me da miedo envejecer. Te acostumbras, porque ocurre poco a poco"

El escritor reflexiona sobre la vejez con humor y lucidez: asegura que hace pilates, que camina y que no teme envejecer. "Te miras al espejo y ves al viejo que serás. No está, pero ya lo ves".

Juan José Millás presenta su nuevo libro, 'Este imbécil va a escribir una novela', una obra en la que el autor decide bautizar a su protagonista con su propio nombre. Este guiño metanarrativo llevó a Thais Villas a preguntarle qué hay de realidad y qué hay de ficción en su historia.

"Todo es realidad en la medida en que la fabulación también lo es", respondió el escritor a la reportera, quien lo vio "muy bien" y "con un estilo juvenil". Millás, con su habitual ironía, añadió: "Estoy absolutamente en ese punto… o finjo estarlo".

El autor confesó que hace pilates, camina con frecuencia y evita el sofá todo lo posible. "¿El gin-tonic? Lo dejé hace tres o cuatro años. Te compensa. Los placeres de la vejez son menos intensos, pero más duraderos", explicó.

Sobre el paso del tiempo, Millás fue claro: "No me da miedo envejecer. Te acostumbras, porque ocurre poco a poco. Hay una edad, en torno a los 60, en la que uno se pregunta qué clase de viejo será. Te miras al espejo y empiezas a ver al viejo que vas a ser. Aún no está, pero ya lo ves".

