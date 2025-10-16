Isma Juárez entrevista al exdirector de Euskal Telebista sin saberlo: "Ahora no busco trabajo"

Isma Juárez se ha desplazado hasta el centro de Madrid para intentar hablar con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y así descubrir los secretos para hacerse rico. ¿Conseguirá su objetivo? Descúbrelo en el vídeo principal.

Madrid ha acogido un acto organizado por el Banco de España e Isma Juárez se ha trasladado hasta la zona para intentar hablar con "los tótems de la economía española" y saber cómo hacerse rico. Su objetivo es hablar con José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España.

El reportero pregunta a las primeras personas que abandonan el acto, pero ninguna se para para charlar con él. "Iba a decir que me ha dedicado la mejor de sus sonrisas, pero, es que ni siquiera...", se lamenta Juárez. Isma descubre, gracias a un hombre, que, en realidad, todos ellos han asistido a un evento con el lehendakari Imanol Pradales.

Juárez pregunta a un hombre que abandona el evento sí ha podido ver en el interior al gobernador del Banco de España. "No, pero podría estar", responde, "yo no te sirvo como Escrivá, ¿no?". El reportero le cuenta que ha venido a hacer un reportaje sobre cómo hacerse rico. El hombre le comenta que él está en ello también.

Juárez pregunta si invierte o ahorra. "Ahorro, estoy en la cuesta abajo de la vida", comenta. El reportero entonces le pregunta si sabe cuánto vale un kilo de mandarinas. "4,90 euros", responde, con mucha seguridad. "Esta persona va al supermercado", comenta Juárez.

Isma le pide que se presente y este le cuenta que se llama Eduardo Barinaga, y es exdirector de Euskal Telebista, algo que deja alucinado a Juárez. "No estoy buscando trabajo", le comenta el reportero. "Como te sigo en El Intermedio, en otro tiempo, te hubiese dado trabajo", comenta Barinaga, "pero, ahora no tengo mucho enchufe".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.