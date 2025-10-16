Campos, sobre el "estupor" del juez Puente por que Ábalos siga siendo diputado: "Supondría un quebrantamiento de la soberanía popular"

El juez del 'caso Koldo' asegura que le provoca "estupor" que Ábalos siga siendo diputado. En este vídeo, Miguel Ángel Campos le recuerda al magistrado lo que dice la Constitución y la presunción de inocencia del exministro.

Miguel Ángel Campos analiza en El Intermedio la 'no' declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, así como la decisión del juez Puente de no enviarlo a prisión.

La reflexión del juez instructor de que le provoca "estupor" que Ábalos pueda seguir siendo diputado es "peligrosa" para Campos, que el vídeo sobre estas líneas opina que si esa manifestación se elevara a ley, "estaríamos abriendo la puerta a que el Peinado de turno admitiese una querella con recortes de prensa contra un diputado y la mera imputación ya supondría la destrucción del mismo".

Eso, según Campos, "supondría un quebrantamiento de la soberanía popular". En este sentido, apunta que al juez Puente "le falla un poco la memoria en estudios constitucionales", pues el artículo 67.2 de la Constitución establece que "el acta del diputado es personal e intransferible" y "están muy casadas las causas por las que puede dejar de ser diputado", a lo que se une la presunción de inocencia de José Luis Ábalos.

Campos se pregunta si al magistrado "le producen natural estupor" otros casos, como la acusación de terrorismo de García Castellón contra los líderes del procés, la protesta de los jueces contra la ley de amnistía o la "ristra de resoluciones judiciales, muchas de ellas injustificables" del juez Peinado.

