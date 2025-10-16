Ahora

'Chalana connection'

'Ábalos' cuela un móvil para 'Santos Cerdán' en un vis a vis: "Tú y yo somos 'bros'"

La sitcom de El Intermedio se traslada hasta la cárcel de Soto del Real donde está 'Santos Cerdán'. Allí, descubre que 'Ábalos' ha ido a visitarle para coordinar su estrategia y evitar que Koldo y Aldama les hundan.

El Intermedio estrena un nuevo capítulo de su sitcom 'Chalana connection'. En esta ocasión, protagonizada por 'Santos Cerdán' y 'José Luis Ábalos'. El exsecretario de Organización del PSOE recibe su primer vis a vis en la cárcel, pero, se muestra muy sorprendido al descubrir quién ha venido a verle.

No es otro que 'José Luis Ábalos'. "¡Carcelero, abra la celda que este tío quiere abusar de mí!", grita 'Cerdán'. "Calla, coño, que he venido porque quiero hablar contigo", le dice el exministro de Transportes socialista. "No pienso dejarte solo", añade.

"He venido aquí para recordarte que tenemos que estar juntos", comenta 'Ábalos', "Koldo y Aldama nos quieren hundir". 'Cerdán' le pide que le transmita rápido el mensaje que quería darle.

"Santos, lo que quiero es que no tires de la manta", expone 'Ábalos', "que estemos coordinados porque tú y yo somos 'bros'". Para demostrarlo, el exministros socialista ha llevado a su excompañero de partido un teléfono móvil.

"Es irrastreable, no tiene GPS ni datos", explica, "solo sirve para hacer llamadas". "Quiero que me llames todos los días, pongamos en común nuestra estrategia", le dice 'Ábalos'.

'Cerdán' le advierte que como le "joda" terminará con él en la celda. "Y yo ronco", añade. 'Santos' le pregunta, entonces, cómo ha conseguido el vis a vis. "Le dije al guardia que conozco a Miss Palencia", desvela 'Ábalos', "y que la iba a convencer para que le hiciera match en 'Tinder'".

