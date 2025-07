El órdago de Miguel Tellado a Page para echar a Pedro Sánchez: "Ahí está la mano tendida del PP"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha lanzado un órdago al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien le ha pedido llevar a cabo una acción conjunta para echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

"Ahí está la mano tendida del PP de Castilla-La Mancha y del Partido Popular de España. A ver qué contesta el señor Emiliano García-Page", ha declarado Tellado. Por su parte, el equipo de Emiliano García-Page le ha contestado que parece un "infiltrado" del PSOE en el Partido Popular.

Miguel Tellado afirmó este sábado que Sánchez preside el Gobierno "más machista y que más daño ha hecho a las mujeres en nuestro país" y le recriminó que nombrase a dirigentes en el PSOE "que se repartían mujeres como si fuesen ganado".

Durante su intervención tras presidir la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha junto a Paco Núñez en Tomelloso (Ciudad Real), Tellado aseveró que "nadie ha hecho más daño al feminismo que Sánchez y su cuadrilla", a lo que añadió que será recordado "por infamias y ataques frontales a la causa de la igualdad y la dignidad de las mujeres".

Y en referencia a García-Page, lamentó que al líder del PSOE en Castilla-La Mancha "se le va la fuerza por la boca", porque "no da ni medio paso para frenar al líder de su partido", y le acusó de "cinismo" e "hipocresía".

Moreno dice que impulsará una alianza con Page contra el "cupo catalán"

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha afirmado en una entrevista en 'El Mundo' que impulsará una alianza autonómica contra el "cupo catalán" en la que contará con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Asturias, Adrián Barbón, ambos del PSOE.

Según ha asegurado Juanma Moreno, se trata de una "entente" para lograr un modelo de financiación autonómica "razonable para todos" que no "rompa" ni la caja única de España ni el principio de "solidaridad". "Cataluña es merecedora de una mejor financiación pero no en contra del resto de comunidades. Sintonizo con el señor Page y el señor Barbón en esta materia. Barbón se ha dado cuenta de que la vía de la financiación singular no solamente es mala para su comunidad sino que es el camino más directo para perder las elecciones en Asturias", ha indicado.

En este sentido, Juanma Moreno ha criticado la falta de reacción del PSOE andaluz ante estas negociaciones, al que ha criticado por "repetir como un papagayo los argumentos de Ferraz". Ha cargado, además, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su propuesta de que Andalucía y el resto de comunidades puedan aspirar a la misma financiación singular que se ha negociado para Cataluña.

"Es un disparate colosal y así lo creen también figuras tan emblemáticas del Partido Socialista como el señor Borrell, los socialistas asturianos, los castellano-manchegos, los extremeños, el alcalde de Mérida o el de León", ha subrayado Juanma Moreno.