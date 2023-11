"Cuando en los últimos días he visto las manifestaciones de la derecha contra la amnistía, solo he podido pensar que están en su derecho", comenta El Gran Wyoming y añade: "Es magnífico". "Que cualquier ciudadano salga a la calle a expresar su opinión política es un síntoma de democracia, siempre y cuando se haga de forma pacífica y se cumplan los requisitos legales pertinentes", señala, aunque destaca que lo que vimos ayer "parece que una parte de la derecha no está muy acostumbrada a sacar sus reivindicaciones a la calle".

Por lo que el presentador de El Intermedio les ofrece algunos consejos para que sus manifestaciones discurran de una forma "civilizada y correcta", dice. "Intentad no ser agresivos, respetad los perímetros de seguridad, no lancéis objetos a los policías, no acoséis a los periodistas y, a ser posible, no cortéis calles si no tenéis autorización de la delegación del Gobierno o no habéis ganado la final de la Champions", declara.

Este les asegura que siguiendo estos consejos podrán expresar su opinión sin el menor incidente ni problema si es esa la intención de las manifestaciones, pues expone que "tal vez, la intención sea otra, tal vez el fin último de estas concentraciones sea crispar, acosar, sembrar odio y ahondar en la estrategia de deslegitimación del Gobierno, de las instituciones y hasta del resultado de las urnas". Una actitud que, según afirma, "la ultraderecha e incluso una parte de la derecha tradicional lleva practicando desde que están fuera del poder".