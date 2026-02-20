Guillermo Fesser, sobre el Consejo de Paz de Trump: "Trata de reemplazar a la ONU por un club privado"

Donald Trump ha celebrado este jueves la primera reunión de su Junta de la Paz que, en esta ocasión, se ha centrado en la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Donald Trump estaría preparando un ataque contra Irán. "De hecho, se habla ya del mayor despliegue militar desde la guerra de Irak", expone Sandra Sabatés. Guillermo Fesser señala que, en este momento, Trump está "por los suelos" en las encuestas.

El periodista considera que el mandatario estadounidense quiere desviar la atención del caso Epstein. "Él cree que ser un tipo duro funciona", añade. Este jueves se ha celebrado un Consejo de Paz, que, en opinión de Fesser, "es una vergüenza". Con el mismo pretenden reemplazar a las Naciones Unidas "por un club privado con líderes autoritarios a las órdenes de un psicópata".

Fesser indica que Trump ha dicho que tiene trabajo que hacer en Irán y que pretende que "Irán desmantele todas las armas nucleares, la defensa antiaérea y la defensa balística", explica.

El corresponsal señala que es muy difícil que este país lo haga ya que, por ejemplo, no tiene aviones. "La única manera que tiene de defenderse de un ataque extranjero es esto", indica.

"Existe la posibilidad de que Irán se comprometa a hacer lo que quiera Trump hasta que Trump se vaya, pero no está nada claro", cuenta Fesser. Además, el dirigente estadounidense está siendo presionado por Netanyahu, que, además, le ha pedido que obligue a Irán a no poder fabricar más misiles.

Guillermo indica que en este momento hay tres portaviones en la zona y eso supone que solo tienen capacidad para un ataque de una semana de duración. "Si quieren conseguir destrozar a Irán, necesitarían mucho más armamento para estar allí semanas o incluso meses", expone el periodista.

"Lo triste es que no hay plan de nada porque se le ha preguntado a Marco Rubio qué va a pasar si derrocan al gobierno y este no sabe, no contesta", indica Fesser.

