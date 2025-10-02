Wyoming advierte sobre las ilegalidades de Israel en Gaza: "Ya no es un problema de los palestinos, sino de toda la humanidad"

"Si de repente hay un país que puede hacer lo que le dé la gana, ¿por qué no Rusia, o Irán, o China?", se pregunta Wyoming en este vídeo donde avisa del peligro de que Israel considere "que las reglas no van con él".

Hoy, más que nunca, Wyoming se acuerda de Gaza y luce en El Intermedio dos símbolos de la resistencia palestina: el pañuelo y la sandía, porque "a nosotros también nos gusta la fruta, pero solo la que contiene derechos humanos".

El presentador también se acuerda de la humanidad, porque "lo que está ocurriendo en Gaza no es ya un problema de los palestinos, sino de todos".

Wyoming señala que todas las ilegalidades que ha cometido Israel en los últimos meses, desde el genocidio hasta la detención de la Flotilla, "son una agresión a la humanidad al completo".

"Se supone que vivimos en un mundo con leyes que regulan la convivencia entre los estados, y que son de obligado cumplimiento", comenta Wyoming, que apunta que ahora "tenemos un país que es como el hijo tonto de la comunidad internacional que considera que las reglas no van con él".

Un "Estado malcriado, consentido y absolutamente impune" que, según el presentador, supone "un problema grave para la humanidad": "Si de repente hay un país que puede hacer lo que le dé la gana, ¿por qué no Rusia, o Irán, o China?", se pregunta en el vídeo sobre estas líneas.

Wyoming advierte que "si seguimos permitiendo que Israel campe a sus anchas, el mundo se va a tomar por saco" y recuerda a los judíos el Holocausto de Hitler, cuando "se les dejó a otros saltarse todo tipo de leyes internacionales y la cosa acabó como acabó".

Sin embargo, celebra que la detención de la Flotilla haya "despertado a la opinión pública mundial", donde "miles de personas han salido a la calle para gritar '¡Ya basta!'".

