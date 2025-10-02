Miles de estudiantes de toda España se manifiestan contra el genocidio en Gaza: "¡Netanyahu, asesino!"

Los detalles Miles de estudiantes han secundado la protesta en distintos puntos de España. Concentraciones que dan fe de que la juventud está contra la barbarie de Netanyahu en Gaza.

Miles de estudiantes españoles han vaciado este jueves las aulas para salir a las calles de todo el país y alzar sus voces contra el genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza y mostrar su apoyo la Flotilla que se dirigía allí con ayuda humanitaria y que el Ejército israelí ha interceptado en las últimas horas.

Una huelga por Palestina, promovida por el Sindicato de Estudiantes, que han secundado jóvenes de toda España. En Madrid, los estudiantes han cortado la A6 a la altura de Moncloa y después se han congregado en la Puerta del Sol, donde alumnos desde la ESO a la Universidad han reclamado el fin de la masacre y que España rompa relaciones con Israel.

Al grito de "Gaza, aguanta, Madrid se levanta" o "Netanyahu, asesino", miles de estudiantes han protestado en la capital, donde estudiantes palestinas han encabezado la marcha. "Tienen que dejar nuestra tierra, porque es nuestra. Ya está de genocidios, de masacres, ya está bien", reclamaba una de ellas.

Una protesta en la que los alumnos también se han acordado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a quien otro estudiante enviaba este mensaje: "Por mucho que nos censure, que por mucho que nos quite las banderas palestinas, la juventud está del lado correcto de la historia".

También en Barcelona se han manifestado en solidaridad con Palestina y la Flotilla y "contra el genocidio sionista". Allí, muchos han abanderado el boicot a negocios con vinculaciones a Israel y se han vivido momentos de tensión, como cuando la protesta se ha vuelto brusca ante un gran supermercado de la Ciudad Condal, en la que un menor ha sido denunciado por daños materiales.

En Donostia y Bilbao también han sido claros y contundentes pidiendo la libertad de Palestina, en su caso en euskera, y en Vigo también han cambiado los libros por pañuelos palestinos. En Santiago, prácticamente todas las aulas del Instituto Eduardo Pondal se han quedado vacías. Su director, Óscar Couto, defiende que es su deber "no solo moral, sino legal" difundir estos valores entre su alumnado. "Y qué mejor forma de hacerlo que ante una situación tan terrible como esta", reivindica.

También en Valencia, al grito de "dónde están, no se ven, las acciones de Israel", han dado fe de que miles de estudiantes en España están en contra de la barbarie israelí en Gaza, donde el Gobierno de Benjamin Netanyahu impone la hambruna y ha masacrado sin piedad a más de 66.000 personas en dos años.

