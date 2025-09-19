Wyoming advierte del bulo de Ayuso sobre que los manifestantes contra Israel son "la kale borroka": "Si lo dice mucho, al final cala"

El Gran Wyoming, advierte que Ayuso "difunde noticias falsas" después de que la presidenta madrileña haya asegurado que "los kale borroka que mandaron los señores de Bildu desde Bilbao" para manifestarse en La Vuelta "no era el pueblo de Madrid".

Sandra Sabatés destaca que "el PP sigue son su encrucijada de saber cuál es la respuesta adecuada a lo que está sucediendo en Gaza". Y es que la periodista de El Intermedio explica que mientras su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado de "masacre, otros miembros de su partido, como Aznar o Ayuso, siguen alineándose con el Gobierno de Netanyahu".

Es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que van a "otorgar la Medalla de Oro de la comunidad en el 2 de mayo a La Vuelta Ciclista España" porque es "una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid, ya que hablan en nombre del pueblo de Madrid los que no representan al pueblo de Madrid en el Gobierno, han intentado desguazar".

"Pues nada, otro año que se quedan sin premio los que luchan por la sanidad pública en Madrid", lamenta El Gran Wyoming, que destaca también cómo Ayuso "difunde noticias falsas": "Si lo dice mucho, al final va calando". Y es que Díaz Ayuso ha asegurado que "los kale borroka que mandaron los señores de Bildu desde Bilbao, no era el pueblo de Madrid".

Una noticia que el propio Ministerio de Interior ha dicho que es un bulo. "Ya sabéis, los que os manifestantes de La Vuelta ya no sois gentuza, sois gentuzoak'", ironiza El Gran Wyoming en el vídeo.