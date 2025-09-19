Cristina Gallego, a la "machistada" de Héctor Alacid (Vox): "¿Cómo que 'cállese, progre'?, la época de mandar callar a las mujeres ya pasó"

Sandra Sabatés y Cristina Gallego critican las 'machistadas' de políticos como Héctor Alacid (Vox), que mandó callar a una diputada de IU, o el alcalde de Lima en un acto de Vox, que insultó a los defensores del aborto.

Sandra Sabatés y Cristina Gallego presentan en el plató de El Intermedio 'Goles son señores', la sección en donde "el machismo empieza de titular", pero intentan "que acabe expulsado". Para empezar, Cristina Gallego lamenta que el machismo esté "hasta en la sopa": "Vamos, como Joaquín pero sin tener ni pu** gracia".

"Acabamos de empezar y ya tenemos gol en Vox", afirma Cristina Gallego en el vídeo, donde Sandra Sabatés muestra la machista frase que ha usado un diputado de Vox en La Rioja para dirigirse a una diputada de IU al hablar de la acogida de niños migrantes. "Hay un dicho que a usted le viene muy bien, que es mejor muchas veces estar callada y parecer tonta, a abrir la boca y despejar todas las dudas", ha afirmado el político de Vox, Héctor Alacid, a la diputada de IU, Henar Moreno, a la que dice que dice "una tontería tras otra".

"Cállese, progre, no moleste", termina diciéndole a Moreno. "¿Cómo que cállese, progre?", alucina Cristina Gallego, que responde tajante al político de Vox: "La época de mandar callar a la mujer ya pasó".

Por su parte, Sandra Sabatés enseña "otra machistada del equipo de Vox". En concreto, la del alcalde de Lima, Rafael López, en un acto de Vox. "Como yo la llamo, esa marea verde asquerosa que va en contra de la vida, los aborteros, que destrozan familias, esa gente en Lima la hemos sacado de toda posibilidad de Gobierno y quitándoles todas esas licencias médicas que son clínicas de la muerte", ha afirmado el alcalde.

"Este señor saca pecho de haber destrozado el derecho al aborto en Lima", critica Sandra Sabatés, que insiste: "Es, sin duda, el fichaje estrella de Vox, siente los colores como el que más y ataca muy bien por el lado derecho".