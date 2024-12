Wyoming, tras el acuerdo de ATME con Desokupa: "Cómo tienen que estar para que un señor les enseñe a dar hostias"

El Gran Wyoming arrancó El Intermedio recordando los consejos que le daba su madre sobre con quién debía juntarse. "Hay que tener vista y saber a qué arrimarse, ya seas un niño o un adulto", comentó el presentador.

El actual "líder del grupo ultra Desokupa, Daniel Esteve, un hombre afín a la extrema derecha y contrario al feminismo, ¿os acercaríais a él?", preguntó Wyoming.

Esto parece no haberlo tenido en cuenta la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una organización profesional de militares con más de 4.000 afiliados, que acaba de firmar un convenio de formación con Desokupa.

"Cómo tiene que estar el ejército para tener que contratar a un señor que les enseñe a dar hostias", cuestionó Wyoming. Además, destacó un detalle llamativo: el convenio incluye un "descuento" en caso de que los militares necesiten contratar los servicios de Desokupa.

"Una rebaja que nos vendría muy bien a todos, pero solo porque hay un grupo ultra que se nos está colando" en los cuerpos de seguridad y defensa del Estado, criticó el presentador. Sin embargo, Wyoming llamó a la calma al informar que desde Defensa "ya han pedido la anulación de este contrato".

"Para que me entiendan los responsables de esta asociación y los cuerpos y fuerzas de seguridad, me voy a poner en plan padre: ¡No me gustan esos amigos!", concluyó Wyoming con ironía.