Así responde un hombre a una persona LGTBIQ+ que defiende los vientres de alquiler: "No se pueden vender órganos ni comprar niños"

"Imagínate que un día no tienes dinero y vendes un órgano, pues no se pueden vender órganos ni se pueden comprar niños, es ilegal", responde un joven a otro que no descarta alquilar un vientre para tener un hijo.

En 2023, Thais Villas abrió debate en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' sobre la gestación subrogada. ¿Están los españoles en contra o a favor? Un joven criticó que se usara este método porque reducía "a la mujer como si fuese una mera incubadora": "Cosifica a la mujer, si ella no recibiera ese dinero, probablemente no lo haría".

No obstante, otro chico afirmó que "cuando aceptas un contrato sabes lo que vas a hacer y sabes el final". "Pero eso sería comprar a una persona", respondió Thais Villas al chico, quien defendió que "hay personas que se dedican a ello y están de acuerdo". Una opinión que no compartía otra de las mujeres presentes, que aseguraba que la gente que usaba los vientres de alquiler se iba a otro país "a pagar a una mujer que no tiene recursos para mantenerse y tiene que recurrir a vender su cuerpo para poder tener dinero y vivir".

"Pero si firma un contrato ha tomado una decisión", respondió una persona, que confesó planteárselo en un futuro: "Como persona LGTBIQ+ yo me lo planteo, es algo muy necesario". "¿Quiénes somos nosotros para decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo o no por dinero o no?", reflexionó.

"La clave de todo esto es que la ley deje esto muy bien cerrado y ampare a las dos partes", insistió el chico en el vídeo principal de esta noticia, donde otro chico el contestó tajante: "Hay cosas que no se pueden consentir aunque la persona quiera hacer y para eso tiene que estar el Estado, que es el que te garantiza un mínimo".

"Imagínate que un día no tienes dinero y vendes un órgano, pues no se pueden vender órganos ni se pueden comprar niños, es ilegal", aseguró el joven.

