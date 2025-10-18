El lehendakari Imanol Pradales enseña euskera a Isma Juárez: "Eso suena a 'Isma es la hostia'"

El lehendakari da consejos sobre economía al reportero. Pradales le cuenta que debe ahorrar para, después, poder invertir y que, después, debe buscar la rentabilidad en sus inversiones. "Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente", afirma.

Isma Juárez se ha trasladado hasta el centro de Madrid para aprender cómo hacerse rico. Para ello, pretende hablar con José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España. El reportero, finalmente, descubre que en el acto parece no estar el exministro socialista, sino que, en realidad, es un evento con Imanol Pradales, actual lehendakari.

Pradales atiende al reportero, que le confiesa que, en realidad, estaba esperando al gobernador del Banco de España. Este le aclara que ha estado dando una conferencia en la que han hablado de temas diversos, como política, economía o industria.

Juárez cuenta al lehendakari que su objetivo es hacerse rico y por ello le quiere pedir consejos. "¿Cree que ahorrar es de pobres?", plantea Isma. "Tienes que ahorrar para poder invertir", afirma Pradales, "y luego hay que buscar la rentabilidad de la inversión". "Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente", añade.

El lehendakari, además, aprovecha la presencia del reportero para mandar un mensaje a el Gran Wyoming. "Sé que todo el día te está vacilando un poco", afirma, "a ver si aprendéis un poco euskera". La frase es "Wyoming, entzun, Ismael txapeldun". "Eso suena a 'Isma es la hostia'", concluye el reportero.

