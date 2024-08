Las calles de Madrid volvieron a encenderse en un acalorado debate en esta sección de Thais Villas en la que la reportera de El Intermedio preguntó a los viandantes por la situación de la vivienda en España. "O te asocias con alguien o no puedes coger un piso", aseguraba una mujer. "Por eso me casé yo, porque si no, no podía alquilar un piso", bromeaba.

Un extranjero entró a participar en esta discusión para hacer ver a los allí presentes que "el problema" era "la mentalidad de los españoles". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?", preguntaba indignado, además de afirmar que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad". Una señora le respondía rápidamente: "Ahora pago 1.100 euros, pero cuando me jubile cobraré menos, ¿cómo lo pago?", le preguntaba.

Otra de las cosas que no le cuadraban a este señor era la preferencia de los españoles que viven en grandes ciudades por vivir en el centro. "Si tú ves Nueva York, Washington... nadie vive en las ciudades, todos viven en el extrarradio", argumentaba. "¿Tú no vas en los cercanías en Cataluña, verdad?", le contestaba una mujer que pronosticaba un aciago futuro a un joven que se veía obligado a vivir en las afueras. "Tu vida va a ser trabajar, meterte en cercanías y ver Netflix", lamentaba.

Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.

