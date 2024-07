En la pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle en 'Hablando se enciende la gente' para saber qué les parece a los ciudadanos la situación de la vivienda en España. Una mujer asegura que paga de alquiler 1.100 euros, pero no lo hace sola sino con su marido: "Por eso me casé, porque si no no podía alquilar un piso".

Por su parte, un extranjero critica "la mentalidad de España" sobre el tema de la vivienda: "El problema es que pensáis que todos deben tener vivienda en propiedad". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?", pregunta el hombre, que afirma que lo que pasa es "que la gente tiene que trabajar" y critica la "mentalidad de España" respecto a la vivienda. Rápidamente, la mujer anterior le interrumpe para detallarle que ella siempre ha vivido de alquiler.

"Yo nunca he tenido vivienda en propiedad, el problema es que yo ahora estoy pagando 1.100 euros y el día que me jubile voy a cobrar mucho menos, ¿cómo voy a pagar el piso?", pregunta la mujer, que afirma que, como ella, "está mucha gente": "Hay que regularlo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.