En 'Hablando se enciende la gente',Thais Villas sale a la calle para preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre el tema de la vivienda en España. Una señora afirma que ha vendido dos pisos que tenía en el centro de Barcelona y que iba a dedicar a alquilar para complementar su jubilación: "Los he vendido porque me veía venir que esto van a toparlo y no van a distinguir entre un fondo buitre que tiene 20.000 edificios vacíos y el pobre desgraciado como yo que he currado".

Por su parte, un extranjero critica la propuesta de un joven de limitar el número de viviendas en propiedad. El hombre afirma que "la mentalidad" de España con el tema de la vivienda "es el problema". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?", pregunta indignado el hombre, que afirma que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad".

Por otro lado, otra mujer destaca que "o te asocias con alguien o no puedes coger un piso": "Yo me casé porque si no, no podía alquilar un piso".