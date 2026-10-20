Los vecinos de Tribulete 7 (Madrid) denuncian acoso inmobiliario por parte de un fondo buitre: "Han dejado agujeros en el techo tapados con plástico"

En 2024, los vecinos denunciaron en El Intermedio el acoso inmobiliario al que se estaban viendo sometidos. Ahora, la empresa ha ido un paso más allá, dejando el edificio totalmente abandonado, con cables sueltos y desperfectos por todas partes.

El caso de Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años, puso el foco en el problema de la vivienda, pero miles de personas siguen enfrentando situaciones similares. En El Intermedio se expuso el caso de los vecinos de la calle Tribulete 7, en Madrid, quienes denuncian acoso inmobiliario por parte de Elix Rental House, vinculado a familiares de Esperanza Aguirre. La empresa ha dejado el edificio en condiciones peligrosas, con obras que dificultan la vida de los residentes. Solo 15 de las 54 viviendas están habitadas, y los vecinos han tomado acciones legales. A pesar de las dificultades, como el temor al desahucio y el impacto en niños y adultos, los residentes se mantienen firmes en su lucha por sus hogares.

El desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años puso la semilla para que la cuestión de la vivienda se instalase en el centro del debate público. Sin embargo, son miles las personas que, día tras día, se enfrentan a situaciones similares. El Intermedio ha vivido en primera persona el caso de los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en el centro de Madrid, que llevan años denunciando a Elix Rental House, el fondo buitre participado por varios familiares de Esperanza Aguirre que lleva años queriendo echarles de sus casas para hacer pisos turísticos.

En 2024, los vecinos denunciaron en El Intermedio el acoso inmobiliario al que se estaban viendo sometidos. Ahora, la empresa ha ido un paso más allá, dejando el edificio totalmente abandonado, con cables sueltos y desperfectos por todas partes, además de unas obras innecesarias que, según los propios habitantes del edificio, se llevaron a cabo para hacer la vida imposible.

Anxo, uno de los vecinos que resisten en el bloque, asegura que "el edificio está como si no estuviese habitado". "Hay obras salvajes por el peligro que suponen, dejaron agujeros en el techo tapados con plástico que han provocado inundaciones", relata.

De hecho, explica que los bomberos visitaron el bloque y recomendaron a los vecinos "poner una querella contra la propiedad": "Tenemos sus informes".

Ante esta situación, los vecinos han tomado acciones judiciales: "Decidimos denunciar al fondo por acoso inmobiliario porque es fundamental que no nos dé miedo". Un acoso inmobiliario que, en cualquier caso, ha tenido éxito para la empresa, ya que solo 15 de las 54 viviendas del bloque siguen habitadas. De hecho, Anxo recibió la orden de desahucio el pasado mes de julio.

Jaime Oteyza también resiste en Tribulete 7. En su caso, no ha recibido la orden de desahucio aún, aunque teme que llegue en cualquier momento: "No nos ha llegado la carta de desahucio, pero sí una carta del Ayuntamiento para ver nuestro grado de vulnerabilidad, que es el paso previo al desahucio".

Él y su pareja tienen dos hijos pequeños, y en caso de abandonar esta vivienda, aseguran que no podrán irse a vivir juntos a otra casa en Madrid y cada uno tendrá que regresar a casa de sus padres, lo cual deja en el aire el futuro de los dos menores, de tres y seis años: "Mi hijo mayor tiene miedo, vive con la misma incertidumbre que nosotros y con miedo a tener que cambiar de colegio".

"Cuando tenía dos años, mi hija pequeña tenía pánico de salir a la escalera por el ruido y los martillazos que había", añade Jaime, demostrando que no solo los mayores sufren el acoso inmobiliario. De hecho, él sufrió un infarto hace unos años y asegura que el acoso de esta empresa "no ayuda" a su recuperación.

No obstante, Jaime y el resto de vecinos de la calle Tribulete siguen decididos a luchar por sus casas hasta el final. "Vamos a resistir, que no quepa ninguna duda", concluye.

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