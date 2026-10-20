Abascal evita a su "gran amigo" Milei en su visita a España: sí le esperan Ayuso y protestas contra su presencia

¿Por qué es importante? En precampaña electoral, parece que el líder de Vox está evitando al líder argentino o su referencia a la motosierra para hablar de recortes.

En la precampaña electoral, Santiago Abascal, líder de Vox, parece estar evitando errores y ha decidido no repetir su foto con Javier Milei, el presidente argentino conocido por su discurso de recortes. Aunque Milei visita España, Abascal evita el encuentro, a pesar de haber presumido de su amistad. En cambio, Isabel Díaz Ayuso se reunirá con Milei, lo que ha generado protestas en Madrid. Abascal busca suavizar su imagen en campaña, prefiriendo "aplicar el bisturí más que la motosierra". Mientras tanto, posa con Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional, alineándose con políticas de mano dura contra la inmigración.

Santiago Abascal parece estar en modo 'no cometer errores' en esta precampaña electoral. Quizás por ello ha preferido no repetir su foto con Javier Milei este martes. El líder de Vox ha llenado su agenda para evitar que la motosierra del argentino alimente ese discurso de los recortes. El argentino llega a España y quien sí va a recibirle y sacarse una foto con él es Isabel Díaz Ayuso.

Algo que choca teniendo en cuenta cuánto ha presumido Abascal de su "gran amigo" Milei y la amistad que ambos entablan. Por ello, si toca verse y no cuadran agendas suena más a causalidad que a casualidad. "Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería el único que me abrazó fue Santiago Abascal", decía el presidente argentino sobre el líder de Vox.

Pues ahora ya no debe tener tantas ganas de abrazo o de foto si quiera. Porque aunque defiende la metodología de los recortes, en plena precampaña vestir la motosierra con bandera española quizá asusta al electorado así que buscan algo más suave. "Aplicar el bisturí más que la motosierra", ha afirmado en una entrevista.

No hacen lo mismo con quien sí sabe que les dará votos. Se las ingenio para posar con Jordan Bardella, el francés líder de Agrupación Nacional. Porque la mano dura contra la inmigración le viene bien. La motosierra la dejamos para cuando no estemos en campaña. Esa que sí defendía Jorge Buxadé con José María Figaredo: "La motosierra de Javier se va a quedar en nada. Bulldozer y nos llevamos por delante quien sea".

A quien sí da por hecho el argentino que verá es a Isabel Díaz Ayuso. Porque aunque Abascal le evita, Ayuso le pone la alfombra roja y ambos se encontrarán este miércoles a las 17:00 en una ubicación todavía por determinar. Un encuentro que ha generado la convocatoria de la concentración Argentina Soberana para gritar "¡Milei no es bienvenido!" en su visita a la capital española.

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