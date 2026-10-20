Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Sin foto juntos

Abascal evita a su "gran amigo" Milei en su visita a España: sí le esperan Ayuso y protestas contra su presencia

¿Por qué es importante? En precampaña electoral, parece que el líder de Vox está evitando al líder argentino o su referencia a la motosierra para hablar de recortes.

Santiago Abascal y Javier Milei se saludan en la convención ultra celebrada en Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Santiago Abascal parece estar en modo 'no cometer errores' en esta precampaña electoral. Quizás por ello ha preferido no repetir su foto con Javier Milei este martes. El líder de Vox ha llenado su agenda para evitar que la motosierra del argentino alimente ese discurso de los recortes. El argentino llega a España y quien sí va a recibirle y sacarse una foto con él es Isabel Díaz Ayuso.

Algo que choca teniendo en cuenta cuánto ha presumido Abascal de su "gran amigo" Milei y la amistad que ambos entablan. Por ello, si toca verse y no cuadran agendas suena más a causalidad que a casualidad. "Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería el único que me abrazó fue Santiago Abascal", decía el presidente argentino sobre el líder de Vox.

Pues ahora ya no debe tener tantas ganas de abrazo o de foto si quiera. Porque aunque defiende la metodología de los recortes, en plena precampaña vestir la motosierra con bandera española quizá asusta al electorado así que buscan algo más suave. "Aplicar el bisturí más que la motosierra", ha afirmado en una entrevista.

No hacen lo mismo con quien sí sabe que les dará votos. Se las ingenio para posar con Jordan Bardella, el francés líder de Agrupación Nacional. Porque la mano dura contra la inmigración le viene bien. La motosierra la dejamos para cuando no estemos en campaña. Esa que sí defendía Jorge Buxadé con José María Figaredo: "La motosierra de Javier se va a quedar en nada. Bulldozer y nos llevamos por delante quien sea".

A quien sí da por hecho el argentino que verá es a Isabel Díaz Ayuso. Porque aunque Abascal le evita, Ayuso le pone la alfombra roja y ambos se encontrarán este miércoles a las 17:00 en una ubicación todavía por determinar. Un encuentro que ha generado la convocatoria de la concentración Argentina Soberana para gritar "¡Milei no es bienvenido!" en su visita a la capital española.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control
  2. La DANA Adam azota España, en directo | Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos
  3. El Supremo aplica la amnistía a los condenados por el procés y critica la "grandilocuencia" del Constitucional
  4. La Delegación del Gobierno en Madrid ordena una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores
  5. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras a la miseria
  6. Francia pasa una noche tranquila tras imponer el toque de queda en París, Lyon, Lille y Niza