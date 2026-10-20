El Barça cae en París antes del Clásico con Lamine Yamal dando una de cal y otra de arena

Los de Luis Enrique terminan imponiéndose en un partido en el que nunca fueron por detrás en el marcador y en el que el extremo azulgrana sorprendió tanto con un fallo en salida de balón como con un golazo.

En su primera prueba de nivel en la presente temporada, el FC Barcelona ha caído por goleada en París ante el PSG de Luis Enrique.

El encuentro arrancó con Dembélé y Dani Olmo pidiendo el cambio por lesión cuando aún no se había llegado al ecuador de la primera parte.

Ya en el 37', tras un grosero error de Lamine Yamal en salida de balón, Doué recogió el esférico en el balcón del área y superó a un Joan García que sostuvo mientras pudo a los azulgranas y fue el mejor de los de Flick en la capital gala.

Tras el paso por vestuarios, después de que Ferran Torres desaprovechara una clara ocasión para poner el 2-0 en el luminoso, Xavi Espart empató el partido tras una gran internada por la banda derecha.

Menos de 20 minutos después, en un córner, Lucas Hernández volvió a adelantar a los de Luis Enrique, pero en el 78', con un auténtico golazo con la derecha, Lamine Yamal puso las tablas en el marcador.

La alegría apenas duró un par de minutos para la parroquia culé, que vio cómo Vitinha fusilaba la meta de Joan desde fuera del área para adelantar de nuevo al PSG.

Con el Barça completamente desarbolado y las piernas flaqueando, Fabián puso en el 86' el 4-2 definitivo que puede conllevar alguna duda para el Barcelona antes de recibir al Real Madrid en el Camp Nou el próximo domingo.