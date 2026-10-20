'Javier Milei' se ofrece para la campaña de la derecha para el 29-N: "Por 50.000 pesos doy el mitin en gayumbos"

Raúl Pérez se convierte en Javier Milei, que hoy llegaba a España en plena precampaña electoral. Motosierra en mano, coincide con 'Isabel Díaz Ayuso' y le propone tirar de motosierra para desalojar la Puerta del Sol.

'Javier Milei' acaba de llegar a España y una de las primeras cosas que ha hecho es visitar el plató de El Intermedio, imitación de Raúl Pérez mediante.

El 'presidente' irrumpe al grito de "'¡Viva la libertad, carajo!" y manda un mensaje a los "zurdos": "Guardáte esas lágrimas para cuando la derecha os cague a palos en las elecciones del 29 de noviembre. Van a quedar menos comunistas en las instituciones que jugadores argentinos sin expulsar en la final del Mundial".

Sin embargo, Wyoming le recuerda que en su visita a España "solo se va a reunir con una presidenta regional", mientras que Santiago Abascal "ha preferido seguir con los actos de campaña que reunirse con usted": "Yo diría que le están haciendo ghosting", añade.

'Milei', sin embargo, está convencido de que la derecha española le adora y que van a importar su modelo a España: "Bajar los impuestos y hacer con las inversiones públicas lo mismo que yo nunca hice con mis patillas, cortarlas".

Sobre el aumento de la tasa de pobreza en Argentina, 'Milei' sostiene que le están "rompiendo los huevos" con estos datos y se vende para participar en los mítines de la derecha: "Por 50.000 pesos doy el mitin en gayumbos y por un millón saco a mi amiguita la recortadora", señala motosierra en mano.

'Isabel Díaz Ayuso' se reencuentra con el 'presidente' argentino y le pregunta por cuánto se llevaría esa motosierra a la Moncola: "Incluso a lo mejor también me interesa cuando esté Feijóo". 'Milei', por su parte, se la ofrece para "desalojar la Puerta del Sol de tanto hippie roñoso".

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