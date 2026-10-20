Wyoming, sobre la derecha en el aniversario del fin de la violencia de ETA: "Están empeñados en no decir que llevamos 15 años viviendo en paz"

El Gran Wyoming critica a "aquellos que usan constantemente a la banda en sus discursos están pensando en sus cálculos electorales en una estrategia repugnante, frivolizando con algo que hizo mucho daño a este país".

Este martes se cumplen 15 años del 20 de octubre de 2011, fecha en la que la banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Con aquel anuncio se puso fin a décadas de terrorismo que acabaron con la vida de 853 personas en España.

Tres lustros después de aquel día, El Gran Wyoming celebra en el arranque de El Intermedio que los españoles "ya no desayunamos cada día con la noticia de un nuevo asesinato ni nadie tiene que mirar los bajos del coche en busca de una bomba lapa". "Llevar 15 años viviendo en paz es motivo de celebración", asegura.

No obstante, Wyoming aclara que "aunque ETA ya no existe, siempre quedan nostálgicos", puesto que "ciertos líderes de la derecha de este país están empeñados en no decir que llevamos 15 años viviendo en paz", criticando especialmente la utilización por parte de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal de los crímenes de la banda con fines electoralistas.

"Aquellos que usan constantemente a la banda en sus discursos están pensando en sus cálculos electorales en una estrategia repugnante, frivolizando con algo que hizo mucho daño a este país", concluye Wyoming sobre el uso que PP y Vox hacen del terrorismo de ETA.

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