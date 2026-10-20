Un hombre, tajante sobre las pensiones: "Si se quiere hay recursos, otra cosa es que se quiera desmontar el sistema"

Thais Villas modera un encendido debate en plena calle sobre las pensiones, donde hay quien defiende que el sistema es completamente sostenible si hay "voluntad política" y quien cree que habría que "quitar tantas ayudas como se dan para gilipolleces" para llenar la hucha de las pensiones.

Thais Villas lleva a la calle uno de los debates estrella de esta precampaña electoral: las pensiones. Una mujer considera que se trata de un sistema sostenible, siempre y cuando no "quitemos el dinero para otras cositas, como cuando se vació la caja de las pensiones para rescatar a los bancos": "Después de 45 años trabajados sosteniendo otras pensiones, no me parece lógico que me quieran rebajar la mía", afirma.

Otra mujer, sin embargo, asegura que se pide dinero "a costa de todos", se está "aumentando la deuda" y se "están gastando el dinero en tonterías": "Entre lo que roban, lo que malgastan y lo que meten, imposible", opina.

Otro hombre cree que las pensiones es una cuestión "de voluntad política": "España está en récord de afiliados a la Seguridad Social, si se quiere hay recursos. Otra cosa es que se quiera desmontar el sistema y poco a poco se vaya metiendo el miedo en la gente", señala.

De cara a lo que se puede hacer para que el sistema de pensiones sea sostenible, una mujer lo tiene claro: "Votar el 29". Otro hombre cree que hay que ir ajustándolo para adaptarlo a "cómo cambia la sociedad".

Una señora, sin embargo, defiende que habría que "quitar tantas ayudas como se dan para gilipolleces" y meterlo en la hucha de las pensiones.

Thais les pregunta si consideran que los políticos les están diciendo la verdad sobre las pensiones. "De ningún lado dicen la verdad", apunta uno de los participantes en el debate, mientras una mujer está convencida de que si gana el PP y Vox "va a haber recortes".

De los que todavía no cobran pensión, un hombre mantiene su confianza en el sistema público, si bien cree que según lo que ocurra con el Gobierno después del 29 de noviembre "pueden pasar muchas cosas".

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