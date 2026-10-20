Más prevención, avisos ES-Alert y un president en el CECOPI: la distinta gestión de la DANA Adam frente a la de 2024 con Mazón

El contexto La Generalitat Valenciana ha evitado cometer los mismos errores del 2024 que costaron la vida a más de 200 personas. Con la DANA Adam, se ha asegurado de avisar a la población y coordinarse desde el principio con Delegación del Gobierno.

La trágica DANA de 2024 evidenció la falta de avisos tempranos a la población, lo que resultó en una gestión deficiente y numerosas víctimas. En contraste, durante la DANA Adam, las autoridades aprendieron de esos errores, emitiendo seis alertas preventivas desde el sábado, un día antes del temporal, con mensajes claros para evitar zonas inundables. La Generalitat, liderada por Juanfran Pérez Llorca, y la Delegación del Gobierno coordinaron acciones desde el viernes. A diferencia de 2024, cuando la UME tardó en desplegarse, este año actuaron con rapidez, permitiendo realizar 280 rescates en helicóptero y evitando una tragedia similar.

Alertar demasiado tarde a la población fue uno de los mayores errores cometidos durante la trágica DANA de 2024 y con el paso de la DANA Adam, las autoridades se han asegurado de no actuar de la misma manera.

En la Comunitat Valenciana, el ES-Alert llegó a los móviles de las poblaciones afectadas a las 20:11 horas, cuando la situación estaba totalmente desbordada y la mayoría de muertos ya se habían ahogado como consecuencia de las riadas.

"A las 19:30 me llegaba el agua por la cintura y, si no es por unos vecinos, estaba ahogada", relató una mujer tras el paso del temporal. "¿Hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta?", preguntó la entonces consellera, Salomé Pradas, desde el centro de mando.

Esta ausencia de avisos fue una de las actuaciones más criticadas y del error ha aprendido la Generalitat. Durante este fin de semana ha enviado seis alertas y el president Juanfran Pérez Llorca ha defendido la medida: "Avisos ha habido en tiempo y en forma", ha asegurado.

La primera se mandó a las 14:37 del sábado, un día antes de que empezara el temporal, y el mensaje, esta vez sí, ha sido claro: evitar zonas inundables y buscar pisos altos. Recomendaciones que no aparecieron en las advertencias de aquel 29 de octubre de 2024.

La AEMET sí avisó con el suficiente tiempo de reacción en las dos ocasiones. Sin embargo, en 2024, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), no se constituyó hasta las cinco de la tarde. A esa hora, el entonces president Carlos Mazón seguía comiendo en El Ventorro.

En el caso de Pérez Llorca, ha estado prevenido desde el viernes y el lunes por la mañana ya acudió a la reunión del CECOPI. No obstante, el sábado por la tarde ya se celebró una primera reunión preventiva. Generalitat y Delegación del Gobierno empezaron a coordinarse con tiempo.

DANAS muy similares

En lo que respecta a las DANAS, son parecidas, pero muy diferentes. Se han producido en la misma época del año y con una temperatura del mar similar. La diferencia ha estado en las zonas cero.

En 2024 llovió en el interior, alcanzando los 700 litros por metro cuadrado que desbordaron cauces y barrancos. Esta vez ha sido la misma cantidad, pero prácticamente en el litoral, muy cerca de la costa, por lo que las consecuencias han sido distintas.

Con Adam, se han confinado preventivamente 145 municipios entre Valencia y Alicante, se han suspendido clases y se ha restringido la movilidad.

Además, la prevención ha permitido desplegar a la UME a tiempo. Hace dos años, se activó a las 15:41 horas. Este año, fue prealertada el domingo, horas antes de que empezara lo peor. Se ha pasado de que el operativo de rescate tardara días en llegar a todas las zonas afectadas a que los primeros rescates empezaran con las primeras horas del día.

En la Comunitat Valenciana se han realizado hasta 280 rescates en helicóptero, unos cuantos más que en 2024, y ha habido al menos tres muertos en la región. No obstante, después de aquel desastre que terminó con más de 200 muertos, mejorar la actuación era fácil.

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