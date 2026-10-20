Wyoming reflexiona sobre las protestas y disturbios en media Europa: "Las protagoniza gente joven que ve peligrar su futuro"

Wyoming opina sobre las protestas que se están viviendo en media Europa, con Francia a la cabeza, donde los jóvenes "protestan por la vivienda, la educación, los salarios, una serie de derechos que les han hecho creer que tendrían y que no están asegurados".

Más allá de las protestas y disturbios en Francia ante el deterioro de la educación, el aumento del coste de la vida y la defensa del estado del bienestar, media Europa se enfrenta a protestas violentas.

Mientras la extrema derecha mundial culpa de ello a la inmigración, Wyoming se traslada hasta el 'pico de la mesa' de El Intermedio para hablar del verdadero punto en común de todas estas protestas: "Las protagoniza sobre todo gente joven que ve peligrar su futuro".

"Protestan por la vivienda, por la educación, por los salarios, por una serie de derechos que les han hecho creer que tendrían y que para nada están asegurados", comenta el presentador de El Intermedio, que señala que más del 24% de los jóvenes europeos se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.

"Luego nos sorprende que hagan batallas de aura, que es gratis y el único ocio que se pueden permitir", ironiza Wyoming, que afirma que "los jóvenes se están acostumbrando a la delgadez extrema, tanto en la moda como en el estado del bienestar que les prometieron".

Algo que, señala, "está directamente relacionado con el auge de la ultraderecha a nivel mundial" y a que "las políticas internacionales van mucho menos dirigidas al desarrollo que a la defensa y la seguridad".

Como muestra, un dato: en 2025 el gasto en defensa en la Unión Europea aumentó un 20 por ciento y se prevé que vuelva a aumentarse en 2026: "Invertimos en defensa y en financiar guerras que encima luego repercuten en nuestras economías con subidas del gas y del petróleo mientras descuidamos los servicios sociales", indica Wyoming, que recuerda que "dejar a la gente sin casa, sin educación y sin sanidad también es violencia".

De este modo, concluye que "estaría bien denunciar todo tipo de violencia, la que quema marquesinas y la que deja a la gente sin futuro".

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