Los que se enfrentaron a ETA: los héroes que se posicionaron contra el terror del terrorismo

Los detalles En la época más dura de ETA fueron muchos los que decidieron no rendirse ante el medio y se enfrentaron a la banda terrorista.

Hace 15 años, ETA puso fin a su campaña de terror en España, dejando un legado de 853 muertos y 86 secuestros, de los cuales 10 rehenes fueron asesinados. Aún quedan más de 300 casos sin resolver y 62 etarras en prisión. A pesar del dolor, surgieron actos de valentía y dignidad de personas que se opusieron al miedo. En 1978, el Partido Comunista organizó la primera manifestación contra ETA en Portugalete tras el asesinato de José María Portell. Durante los años 80, surgieron movimientos por la paz, como Basta Ya, y asociaciones de víctimas como la AVT y Covite. Juan Alcorta fue el primer empresario en negarse a pagar el impuesto revolucionario, simbolizando la resistencia contra la opresión.

Hace exactamente 15 años se produjo un hecho histórico en la historia de nuestro país: el horror de ETA terminaba. Detrás dejaba 853 muertos y 86 secuestros con 10 rehenes asesinados. Ahora mismo quedan mas de 300 casos sin resolver y hay 62 etarras en prisión. El dolor fue inmenso pero también los actos de dignidad, valentía, decencia de muchos anónimos.

Porque del terror de ETA también salen héroes, gente que se enfrentó a sus vecinos sin dejarse vender por el miedo. Ahora es fácil ir contra ETA, pero cuando estaba, cuando mataba, cuando amenazaba, cuando dominaba las calles, en sus momentos más duros, cuestionar y enfrentarse a ETA era cosa de valientes.

Unos de los que lo hicieron fueron los participantes de la primera manifestación contra el terrorismo de ETA en el País Vasco, convocada por el Partido Comunista en 1978 en Portugalete unas horas después de que mataran a uno de sus vecinos, José María Portell.

Años después, en los 80, aparecieron los gestos por la paz. Tras un asesinato, una concentración. 15 minutos de silencio. Preguntándose por qué han matado a un hombre, por qué no la paz. Les insultaban, les agredían, pero seguían. Y fueron sumándose vascos y surgiendo otros movimientos de repulsa y hartazgo a ETA, como Basta Ya.

Aparecieron también los familiares de las víctimas. Habían estado ocultos o escondidos en muchas ocasiones, como si fueran culpables avergonzados. Solos en su dolor. Hasta que se organizaron en la AVT, en Covite... y se alzaron y confrontaron su verdad a la que imponían los etarras.

Luego está Juan Alcorta, el primer empresario que se negó a pagar el impuesto revolucionario. Explicó que prefería cualquier cosa antes que pagar a los que destrozaban su tierra.

A él no le pasó nada, pero a otros les destrozaron el local varias veces e incluso dispararon al dueño. Era la librería Lagun, marcados por ETA desde 1983 cuando se negaron a cerrar el local en una huelga promovida por los terroristas.

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