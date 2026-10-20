Detienen a un profesor en Madrid acusado de agredir sexualmente a diez menores

Los detalles La Policía le atribuye tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual y los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y "ciberengaño pederasta", derivados de las grabaciones.

La Policía Nacional ha arrestado a un profesor de Secundaria en Madrid, acusado de agredir sexualmente a diez menores de entre 12 y 15 años y de grabar algunas agresiones. El docente, de 37 años y con antecedentes similares, trabajaba en un colegio céntrico y actualmente impartía clases en el colegio Humanitas, en El Cañaveral, donde fue detenido. La investigación, liderada por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, sigue abierta y podría revelar más víctimas. Han identificado a nueve menores afectados, y en el domicilio del arrestado se incautaron dispositivos electrónicos. El profesor está en prisión preventiva.

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria de un centro de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra diez menores, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y por grabar algunas de sus agresiones, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión, tiene 37 años de edad y nacionalidad española, era docente de un colegio del centro de Madrid y contaba con un antecedente por un hecho similar ocurrido hace años, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

En concreto, la Policía le atribuye tres delitos de agresión sexual completa, otros tres de agresión sexual y los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y "ciberengaño pederasta", derivados de las grabaciones.

La investigación de estos hechos continúa abierta y las mencionadas fuentes prevén que el número de víctimas supere la decena.

Las agresiones a los menores se habrían producido tanto en el entorno del centro educativo como fuera del mismo, en el que el arrestado ya no trabajaba.

El profesor se encontraba este curso dando clases en el colegio Humanitas, en El Cañaveral, donde le detuvieron. Tras su arresto, mandaron un comunicado a los padres diciendo que los hechos por los que le detuvo la Policía fue por algo ocurrido hace tres años.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid asumió la investigación de estos hechos al conocer, a través de comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales profesores, las conductas que habría tenido un docente que ya no trabajaba en el centro educativo.

Por el momento, la Policía ha logrado identificar a nueve víctimas, de entre 12 y 15 años de edad, a los que se ha tomado ya declaración, y se han identificado a otras con las que se están realizando diferentes gestiones, agrega el comunicado.

En la entrada y registro del domicilio del detenido la Policía ha incautado una gran cantidad de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento.

El docente fue detenido el pasado martes 13 de octubre y pasó dos días bajo custodia policial antes de pasar a disposición judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

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