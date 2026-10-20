'Ayuso' busca una nueva oficina por la acampada en Sol: "Quiero algo más alto y más grande en una zona céntrica, se me viene a la cabeza Chamberí"

Cristina Gallego imita a Isabel Díaz Ayuso, que busca un nuevo emplazamiento para su despacho debido a la acampada por la vivienda frente a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está buscando una nueva oficina temporal para evitar acudir a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol mientras siga la acampada por el derecho a la vivienda.

Cristina Gallego se convierte en la presidenta madrileña mientras visita de la mano de una inmobiliaria varios inmuebles a los que trasladarse. "Estamos en un polígono en Vallecas, ¿eso es Madrid acaso?", afirma al ver el primero. "No construiría aquí ni un circuito de Fórmula 1 ni un hospital sin quirófano", añade, dejando claro que quiere "uno en una zona más céntrica": "Se me viene a la cabeza, no sé, Chamberí".

Ya en el centro, visita otro, pero su tamaño y su altura no le convence. "Pero esto es enanísimo, aquí no cabe ni el mueblebar de Miguel Ángel Rodríguez", lamenta 'Ayuso' al enseñarle Dani Mateo un 'zulo' en su tan ansiado Chamberí. "Yo quiero algo más grande y más alto", afirma la dirigente. Ante eso, Dani Mateo explica que tiene "uno así, que está en subasta y no lo tiene nadie".

"Esto sí, esto es otra cosa, desde aquí no huelo la acampada, y está tan alto que no oigo al coro rociero de los profesores esos", afirma 'Ayuso' desde la terraza de 200 metros cuadrados de su ático en el paseo General Martínez Campos.

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