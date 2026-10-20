Protestas en Francia sin cesar: la ultraderecha se suma en la calle pese a los toques de queda con la tensión al alza en la Asamblea

Los detalles Cada vez son más los alcaldes furiosos con el Gobierno central. En París, Marsella y Lyon han llegado a decir que zonas enteras de sus ciudades han quedado desprotegidas.

La situación en Francia está marcada por una creciente tensión, tanto en las calles como en la Asamblea Nacional. La oposición exige la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, al que acusan de ser responsable de los enfrentamientos y saqueos. Nuñez, por su parte, culpa a la ultraizquierda de orquestar un plan de insurrección. Mientras, el Gobierno prepara un despliegue policial masivo para controlar la violencia. El presidente Emmanuel Macron enfrenta críticas tanto internas como internacionales, incluso del expresidente de EE.UU., Donald Trump. Además, la extrema derecha ha comenzado a manifestarse en las calles, desafiando el toque de queda y al Gobierno.

La tensión está disparada en Francia. También en la Asamblea Nacional, donde la oposición exige cabezas políticas y el Gobierno anuncia un despliegue policial masivo. La otra gran novedad en las protestas son los ultras, que también están intentando tomar las calles.

Los enfrentamientos con los agentes, saqueos en masa y el caos en las calles tienen un responsable para la izquierda francesa: el Gobierno. La tarde de este martes en la Asamblea Nacional han exigido la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Él se ha defendido lanzándose al ataque. Ha señalado que hay un plan de insurrección orquestado por la ultraizquierda. "Comparto mi parte de responsabilidad, pero habéis echado aceite al fuego, ha habido incidentes graves y tenéis una parte de responsabilidad", ha dicho.

Mientras, los diputados discuten el plan de actuación para detener la violencia. "El despliegue de seguridad del próximo sábado será masivo", han informado.

Los ojos están puestos en el presidente de la República, Emmanuel Macron. Las críticas vienen de todos lados. Desde fuera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar dardos a su viejo amigo: "Como le dije al presidente Macron, el presidente de Francia, cuando lo conocí hace ya muchos años: cierren la frontera o perderán Francia".

Desde dentro le reprochan la asistencia al concierto de Céline Dion justo un día antes de la gran movilización del pasado sábado y su gira por el Golfo Pérsico en busca de soluciones para la crisis del combustible en pleno caos.

Cada vez son más los alcaldes furiosos con el gobierno central. En París, Marsella y Lyon han llegado a decir que zonas enteras de sus ciudades han quedado desprotegidas.

Con paso lento, pisando escombros, cristales y con la mirada perdida, el alcalde de Limoges ha accedido al que hasta el sábado era su lugar de trabajo. Gran parte de la estructura de edificio todavía está en pie, pero los daños son visibles se mire a donde se mire. Los disturbios del sábado han afectado notablemente a la estructura y sobre todo a la cubierta, parte de ella no resistió la furia de las llamas. Por este incendio ya hay un hombre detenido.

La extrema derecha irrumpe en las calles

La extrema derecha ha irrumpido también en las calles. En Lyon, un grupo de ultraderechistas ha recorrido las calles desiertas ya empezado el toque de queda. Con sus cánticos han roto el silencio de la noche.

Son más de un centenar, convocados para saltarse la restricción de circulación y desobedecer a las autoridades. Han dicho que marchan en apoyo a los comerciantes y en contra de los alborotadores, pero ocultos tras capuchas y pasamontañas se les ha escuchado corear consignas xenófobas mientras desafían al Gobierno de Macron.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido