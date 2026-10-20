Jon Echeverría (PP) insiste en que las pensiones están "amenazadas": "Propondremos reformas para garantizar la viabilidad y la revalorización al IPC"

El candidato viral del PP y número uno de la lista por Guipúzcoa ha mostrado su preocupación por la "sostenibilidad" del sistema para los más jóvenes.

Alberto Núñez Feijóo comenzó la campaña electoral abriendo una brecha en el PP por las pensiones que él mismo tuvo que cerrar. Y Jon Echeverría, el candidato viral del PP que será el número uno de la lista de Génova por Guipúzcoa, ha afirmado que las pensiones están "amenazadas" en una entrevista en Más Vale Tarde.

"Lo que defiendo y lo que defiende mi partido es garantizar la revalorización al IPC de las pensiones y también la sostenibilidad del sistema para los más jóvenes. Es una sostenibilidad que a día de hoy se ve en riesgo según los organismos oficiales, que desde que gobierna Pedro Sánchez la deuda de la Seguridad Social se ha disparado", ha afirmado.

Además, Echeverría ha asegurado que es "plenamente compatible garantizar la revalorización al IPC y garantizar la sostenibilidad para que los jóvenes en el futuro tengamos una pensión".

"En el mismo programa también me expreso a favor de la revalorización de las pensiones al IPC porque la clave es que no es incompatible garantizar las pensiones dignas y la revalorización al IPC de los pensionistas, no es incompatible con garantizar la sostenibilidad y garantizar que los jóvenes un día podamos tener una pensión, una sostenibilidad que se ve amenazada", ha comentado al respecto.

Porque, según Echeverría, la deuda de la Seguridad Social ha aumentado desde que Sánchez es presidente y por ello el PP propondrá "reformas para, por un lado, garantizar la viabilidad de las pensiones y, por otro lado, garantizar la revalorización al IPC".

"El Partido Popular es el único partido que tiene presentada en el Congreso de los Diputados una ley para vincular automáticamente las pensiones al IPC, que no haga falta una negociación cada año, unas enmiendas con unos o con otros, con PNV, con Bildu, para que se revaloricen. No, no, que sea automático cada año", ha señalado.

De hecho, Echeverría defiende que "si bajamos determinados impuestos recaudaremos más" flexibilizando el mercado laboral para que "podamos tener mejores empleos y no seamos el país de la Unión Europea con mayor paro de todos".

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