Isma Juárez visita Molina de Aragón, un municipio de Guadalajara conocido por ser el pueblo más frío de España. Allí ha podido hablar con su alcalde, con el que incluso llega a comerse un cocido y con algunos vecinos, que le han contado cómo es la vida allí y hasta cómo se liga.

En el vídeo sobre estas líneas, el reportero conversa con uno de ellos, que asegura que en Molina de Aragón no hace mucho frío: "Tenéis por costumbre venir por el frío", le comenta este hombre, que afirma que "yo he estado en Barcelona y con la humedad paso más frío que aquí".

"Le estáis dando una importancia al tiempo que quizá no la tiene, ¿no tenéis otra cosa que hacer, más que hablar del tiempo en Molina?", le comenta este vecino a Isma, al que además le recomienda "venir en verano, que hay cosas más bonitas que ver". Al final, se despide pidiendo al equipo de El Intermedio que "no os lo toméis a mal".