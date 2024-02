Isma Juárez visita Molina de Aragón, en Guadalajara, considerado el pueblo más frío de España. Allí ha podido hablar con su alcalde, Francisco Marchena, que le asegura que tiene tres abrigos, aunque "yo voy en manga corta siempre". Explica que su pueblo forma parte del "triángulo del frío" junto a Calamocha y Teruel. De hecho, afirma que, durante la borrasca Filomena, "estuvimos a -25,2º y no pasamos en toda la semana de -21º".

Una chica comenta con Isma cómo es el tema de ligar en un lugar donde, con tanto frío, apetece poco salir. "Es más fácil, porque el frío hace el roce", comenta la vecina de Molina, que sostiene que ligar allí "es necesidad pura y dura". "Si queréis practicar la cópula, os vais de Erasmus u os venís a Molina", apunta Isma.

"Tenéis por costumbre venir a Molina por el frío, pero yo he estado en Barcelona y con la humedad hace más frío que aquí", apunta otro vecino, cansado de que todos los reporteros vayan a su pueblo por lo mismo: "Le estáis dando una importancia al tiempo que quizá no la tiene, ¿es que no tenéis nada que hacer?", comenta este hombre, que recomienda "venir en verano, que hay cosas más bonitas que ver".

Además, el reportero de El Intermedio se encuentra con una mujer que le asegura que "te veo todo los días" e incluso le ofrece una bata para protegerse del frío.