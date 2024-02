Molina de Aragón es el pueblo más frío de España. También la localización de la nueva entrega de 'Un país en la riñonera', donde Isma Juárez ha hablado con los vecinos de la localidad sobre cómo afrontan las bajas temperaturas, incluso a la hora de ligar.

"Los veranos aquí se está genial", le comenta una mujer, que asegura que "siempre se duerme tapado y eso es una gozada". Sin embargo, la entrevista se ve 'interrumpida' por Lucrecia, que le desvela que el alcalde del pueblo le ha dicho que haga un cocido para que Isma coma con ellos.

"¿Estaba esto en el programa electoral, ir a comer a los sitios de vuestros votantes?", le pregunta Isma al alcalde ya sentados a la mesa. "Por supuesto", le responde al reportero de El Intermedio justo antes de que pruebe el "espectacular cocido" de Lucrecia: "Me siento como en casa. He venido buscando frío y he encontrado una familia", comenta.