Isma Juárez se acerca a 'Aula', la feria que ayuda al estudiante a decidir sobre su futuro formativo y profesional, donde pregunta a varios jóvenes a qué quieren dedicarse cuando acaben sus estudios. Pero en este evento también se encuentra a la ministra de Educación Pilar Alegría y aprovecha la ocasión para preguntar a los estudiantes si saben quién es "esa mujer que levanta tanta expectación".

Mientras que muchos reconocen que "no", dos jóvenes se la juegan: "¿Es la ministra de las Fuerzas Armadas? ¿La de Interiores?", una afirmación que provoca las risas en Isma Juárez, que ironiza: "¿Dices la que ha decorado La Moncloa?".

"Es la ministra de Educación", las aclara por fin, y justo en ese momento las dos chicas se acercan a Pilar Alegría para conversar con ella y eso que hasta "hace un segundo no sabían quién era". "Qué bonito encuentro", no puede evitar reaccionar Isma Juárez al ver el encuentro, a lo que una de las dos chicas le dice: "Me ha gustado mucho conocerla. Me voy a hacer una foto para decir que la he conocido".