El humorista Dani Mateo es de las personas que se posicionan a favor de que los políticos dejen atrás los malos royos. Como ejemplo de 'unidad' entre el PSOE y el PP, que gracias a la música española Emiliano García Page y Juanma Moreno, respectivamente, llegaron atrás sus 'diferencias'.

"Uno del PP, otro del PSOE; uno de derechas, otro de… Toledo", bromeó Mateo tras ver en el video a los dos celebrando los 40 años de la casa de Castilla-La Mancha de Sevilla. En un momento, Moreno se arranca a cantar el himno de Andalucía, mientras Page, a su lado, permanece quieto.

"Page es manchego, así que ha decidido hacer de molino", comenta el colaborador, a lo que añade que "está ahí plantado y si no se ha puesto a dar vueltas, lo mismo es porque no le han preguntado por la ley de amnistía". Por ello, Dani concluye que "la música amansa a las fieras, porque el rato que ha estado ese coro rociero cantando, Page no ha rajado de Pedro Sánchez".

