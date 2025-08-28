Un turista mejicano se queja de lo caros que están los sándwiches en España: "Me pienso si comprar el pan y el jamón a parte"

Thais Villas analizaba en este vídeo cómo está el tema de los sueldos en diferentes países y, para eso, preguntaba a varios turistas. De paso, intentaba averiguar si creen que España es cara y si los sueldos aquí son más altos que de donde vienen.

El 'Informe guiri' de Thais Villas se propuso conocer cuál es el salario medioen diferentes países. Para ello, la reportera de El Intermedio preguntó a varios turistas cuánto cobraban.

Un argentino explicaba que, dada la crisis que atraviesa el país, el salario medio no llega a los 360 euros. En su caso, aseguraba que como abogado gana cerca de 1.800 euros "con buenos juicios, con buenos divorcios".

Una canadiense desvelaba que el sueldo medio en su país ronda los 3.900 euros al mes. El suyo, como consultora, ascendía hasta los 6.000 euros: "Nunca parece suficiente, porque todo está muy caro", afirmaba.

Un mejicano señalaba que el sueldo medio en México está alrededor de los 700 euros. Sin embargo, él se negaba a decir lo que cobra: "No se lo digo a mi mujer, menos aquí", si bien apuntaba que era "más alto" de los 2.000 euros.

1.800 euros es el salario medio en Estados Unidos, según un estadounidense que comentaba a Thais Villas que, como encargado en una librería de segunda mano, ganaba unos 3.600 euros.

Con estos sueldos, el argentino aseguraba que "venir a Europa es caro", mientras que la canadiense consideraba que viajar a España "no es muy costoso, pero depende de en qué gastes el dinero".

El mejicano admitía que, en su caso, España es cara hasta en los sándwiches: "Me pienso dos veces si comprar el pan y el jamón a parte", apuntaba. "Nosotros incluso los robamos de los buffet libres de los hoteles", le recomendaba Thais. El turista norteamericano, por su parte, reconocía estar "sorprendido de lo asequible que es" España.

Respecto a los sueldos en España, el mejicano creía que se cobra más que en su país, si bien no se vendría a vivir aquí, pues en México "la gente es más amable todavía". La canadiense también estaba convencida de que se gana más que en Canadá, pero Thais le desvelaba la cruda realidad: "Estás absolutamente equivocada, querida".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.