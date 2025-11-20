"Si tienes derechos laborales no es por Franco": Mikel Herrán desmonta los bulos más extendidos sobre el franquismo

Ni la seguridad social, ni las viviendas de protección oficial las creó Franco ni con el franquismo se vivía mejor. En este vídeo, Mikel Herrán desmonta estos y otros bulos relacionados con la dictadura.

Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco y Mikel Herrán visita el plató de El Intermedio para desmontar algunos de los bulos más extendidos sobre el franquismo.

Uno de ellos es el de que Franco creó la Seguridad Social y las vacaciones pagadas. Sin embargo, Mikel afirma que "si tienes derechos laborales no es por Franco", pues las primeras leyes para indemnizar las bajas laborales, incluso la baja por maternidad, empezaron en 1900, mientras que en 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión, antecedente de lo que sería la pensión por jubilación.

Por otro lado, fue la Constitución de la II República la que fijó las vacaciones pagadas y poco después se creó el seguro de accidentes laborales obligatorio. En 1933 se aprobó la ley de Coordinación Sanitaria y, poco antes del golpe de estado, el Gobierno de la República dispuso la creación de un sistema sanitario universal y coordinado, que la Guerra Civil impidió aplicarlo.

Al contrario de lo que algunos intentan hacer creer, el historiador señala que "Franco ni siquiera creó un sistema de seguridad social real", pues su ley de bases de la Seguridad Social de 1963 "no era universal ni beneficiaba a todos".

La vivienda, uno de los mayores problemas con Franco

Respecto al bulo que atribuye a Franco la creación de viviendas de protección oficial, el experto apunta que ya aparecen en la ley de 1911 para el fomento de casas baratas.

De hecho, afirma que la vivienda "fue uno de los mayores problemas con Franco", pues durante los primeros 20 años de dictadura "la mayoría de viviendas que se construyeron no tenían limitación al precio o los costes". Solo los últimos 15 años del régimen se construyó más vivienda y, aún así, la mayoría fue de promoción privada que "buscaba más hacer negocio que dar casa a la gente sin recursos".

Durante el franquismo, el chabolismo no dejó de crecer, hasta el punto de que, a mediados de los 60, solo en Madrid había más de 350.000 personas viviendo en chabolas, infraviviendas e incluso cuevas. De este modo, para cuando murió Franco, Madrid seguía siendo la capital europea con mayor porcentaje de chabolistas.

"Franco robó desde el día uno"

Mikel también desmiente el bulo de que durante la dictadura franquista no había corrupción. "Franco robó desde el día uno", asegura el historiador, que explica que, durante la guerra, el dictador "se quedaba una mordida de cualquier donación al bando sublevado". En solo cuatro años, el dictador se hizo con una fortuna de 400 millones de euros.

Durante la posguerra, con todo el país usando cartillas de racionamiento, el contrabando y el extraperlo estaba amparado por oficiales del régimen que quisieran un sobresueldo. Además, Mikel explica que, a lo largo de todo el franquismo, "el empresario sabía que si quería un favor, tenía que hacer regalos a los Franco".

De este modo, más de 50 empresas formaban un "holding" que, para cuando murió Franco, tenía una fortuna de más de 6.815 millones de euros, según Mikel.

No, con Franco no se vivía mejor

En lo que respecta a la equivocada frase de que 'con Franco se vivía mejor', Mikel recuerda los más de 500.000 españoles que se exiliaron para no volver nunca, las más de 200.000 personas que murieron de hambre durante la llamada 'Gran Hambruna Española' que duró hasta 1952 o que, desde los 50 hasta el fin de la dictadura, 2 millones de españoles tuvieron que emigrar a otros países, la mitad de forma ilegal, en busca de mejores condiciones de vida.

