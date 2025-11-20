'Franco', sobre el catálogo de símbolos franquistas del Gobierno: "Yo no eliminaba símbolos rojos, directamente eliminaba a los rojos"

Con motivo del 20N, Raúl Pérez se convierte en Franco y visita 'Facheando' para opinar sobre el catálogo de símbolos franquistas elaborado por el Gobierno para su retirada masiva.

En su especial por el 20N, 'Facheando' recibe una visita muy especial: el mismísimo 'Francisco Franco', que imitación de Raúl Pérez mediante, analiza las noticias relacionadas con los homenajes a la figura del dictador cuando se cumplen 50 años de su muerte.

En el vídeo sobre estas líneas, el dictador valora el catálogo elaborado por el Gobierno de símbolos franquistas para su retirada masiva, desde monumentos hasta nombres de calles o municipios.

"Eso sí es una dictadura del 'perro sanxe' y no lo suyo", le comenta el alter ego 'ultra' de Wyoming al 'generalísimo'. 'Franco', por su parte, le pide que no le quite méritos: "Lo mío fue una dictadura como Dios manda".

"Llevé a cabo un glorioso alzamiento nacional y no me andaba con mariconadas de eliminar símbolos rojos, directamente eliminaba a los rojos", comenta el dictador.

'Show Me the Dani' ve una "pérdida de dinero" en la retirada de símbolos franquistas y propone "revenderlos": "Los nostálgicos siguen teniendo sus esculturas y plaquitas y el Gobierno gana dinero y no tiene que quitárnoslo a los emprendedores. Es un win win de manual", afirma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.