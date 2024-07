¿El amor es igual en un barrio rico y un barrio obrero? ¿Cómo fueron los amores de su vida? ¿Y las sorpresas más caras que les dieron? Thais Villas visita dos zonas de Madrid con una notable diferencia de poder adquisitivo para preguntar por las cosas del querer.

En el vídeo sobre estas líneas, una mujer de barrio rico afirma que el amor de su vida es su actual marido, al que conoció en la universidad cuando él era profesor, y ella alumna: "No era alumna suya", puntualiza. En el barrio obrero, otra mujer asegura que el amor de su vida dejó de serlo por un buen motivo: "Estaba casado en su país", explica.

En el apartado de sorpresas, una mujer de barrio rico comenta que su marido le ha regalado un bolso de "una marca buena", mientras que en el barrio obrero otra mujer apunta que su pareja "es muy buena persona, pero no es romántico". "Lo de que es muy buena persona es una excusa para decir 'vaya rancio de marido me he buscado'", le responde Thais.

La reportera también pregunta a una señora de barrio rico por el regalo más caro que le han hecho, a lo que contesta que "un bolso", si bien afirma que "no le voy a decir la marca". "¿Y por qué no? Se lo han regalado, ya es suyo, no se lo voy a quitar", reacciona Thais, que finalmente descubre que era un Birkin de Hermés valorado en varios miles de euros.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.