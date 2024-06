Ir en barco en verano se está convirtiendo en tendencia y, por ello, Thais Villas visita un barrio rico y uno obrero para averiguar cómo de extendida es esta práctica. En el barrio rico, una mujer defiende que "es un chollo" tener amigos con barco y más en su caso, que tiene hasta tres, de manera que asegura que "puedo elegir". Una chica de barrio obrero, por su parte, asegura que le gustaría tener un barco, si bien lamenta que "es caro" y "no es para gente mileurista".

"Una vez me subí en un barco en el retiro", comenta un hombre de barrio obrero en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "me hubiera gustado más tener un coche caro". En el barrio rico, otro hombre explica a Thais Villas que tiene un barco de 12 metros de largo que, nuevo, puede llegar a costar un millón de euros. "Me mudé a un lugar donde no tenía amigos, y o me lo compraba o lo alquilaba o nada", apunta.

Sobre las rutas que hace con su barco, explica que "lo más común es cruzar Bahamas". "Nunca pensé que escucharía esta frase", le responde Thais a este hombre que asegura que en Miami se cruzó con Chayanne mientras estaba mirando un barco. "Chayanne, que es un pringao, usted tenía barco y él estaba mirando", reacciona la reportera de El Intermedio.