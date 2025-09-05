Ahora

Rufián y el PSOE de Madrid comparten un vídeo manipulado de Ayuso y Feijóo

Los detalles No, no es cierto que el realizador del evento del PP en Arganda del Rey haya enfocado a Feijóo cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba de narcos.

Del acto del PP este viernes en Arganda del Rey, Madrid, en el que Feijóo y Ayuso han mostrado una sintonía total y se han intercambiado elogios, se han difundido en redes sociales unas imágenes que han sido manipuladas. Y es que el realizador del evento no ha mostrado en la pantalla la imagen de Feijóo cuando Ayuso hablaba de los narcos para atacar a Pedro Sánchez.

Ahora, miles de personas están compartiendo en redes ese vídeo falso, entre ellos, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Por su parte, los socialistas madrileños han ido un paso más allá, y han decidido añadir a ese vídeo manipulado la fotografía de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, y, además, le han puesto música.

Sin embargo, ese vídeo no es la realidad, sino que es un montaje. La señal oficial del acto del PP no ha enfocado a Feijóo cuando Ayuso estaba hablando de los narcos. Está manipulado hasta lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que se dice en el vídeo real, sin cortes ni montajes: "Y así funciona todo; es que estar tanto con los narcos y con Zapatero, quieras que no, pues siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia".

La manipulación es evidente, ya que no se vio a Feijóo cuando Ayuso habló de narcos. En laSexta, hemos podido hablar con Gabriel Rufián, quien ha defendido que no sabía que se trataba de un vídeo falso, y no de la señal oficial del acto. Sin embargo, pese a saber que se trata de unas imágenes editadas, no las ha eliminado de su perfil de X.

También hemos hablado con el PSOE de Madrid, quienes reducen lo ocurrido a una "simple broma" en redes sociales. En este sentido, aseguran que X es un terreno "particular", y recuerdan que el PP ya ha utilizado en varias ocasiones la inteligencia artificial para generar vídeos y así atacar al presidente del Gobierno.

