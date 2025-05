Juan José Millás reflexiona sobre la muerte: "En un momento, te miras al espejo y ves al muerto que serás"

El escritor acaba de lanzar 'Ese imbécil va a escribir una novela'. En la misma, el autor reflexiona, entre otras cosas, sobre la vejez. Millás afirma que a él no le da miedo envejecer "porque vas poco a poco".

Thais Villas se encuentra con Juan José Millás con motivo de la publicación de su nueva novela: 'Ese imbécil va a escribir una novela'. "El protagonista de este libro de llama Juan José Millás, ¿qué ha de realidad y de fabulación?", pregunta la reportera. "Todo es realidad en la medida que la fabulación también es realidad", responde el escritor.

La reportera le comenta que lo ve "muy bien". "Te veo 'on shape', bien, alegre y juvenil", añade Thais. "Estoy absolutamente en ese punto, o finjo estarlo", responde él, entre risas. El escritor comparte con Villas qué hace para mantenerse en forma: "Hago pilates, camino todos los días una hora y media, rodear el sofá siempre y leer mucho, creo que la lectura es muy importante".

Villas indica que en su nuevo libro "hay un temita con la vejez que no lo sueltas de principio a fin". "No me da miedo envejecer, te acostumbras porque vas poco a poco", afirma Millás, "lo que pasa que entras en un país en el que todo es distinto".

En el libro también reflexiona sobre la muerte. El escritor apunta a que a partir de cierta edad "un empieza a preguntarse qué clase de viejo será". "Hay una etapa en la vida en que te miras al espejo y empiezas a ver al viejo que serás", añade. Pero, en un momento posterior, "te miras al espejo y ves al muerto que serás".

"¿Eso te lo has imaginado ya?", pregunta Thais. "Ya no puedo ver al viejo que seré porque ya soy viejo, pero ahora ya estoy preparando al muerto", responde Millás. El escritor confiesa a Thais que a él le gustaría "que el tanatopráctico me dibujara una sonrisa un poco irónica". "Siempre ponen al muerto serio", concluye.