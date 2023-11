Thais Villas visita El Intermedio para mostrar cómo combaten el frío los diputados. La reportera se ha desplazado hasta el Congreso para descubrir los trucos de sus señorías ante las bajas temperaturas.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, confiesa a Thais Villas que duerme desnudo o, como mucho "con una camiseta si hace mucho frío". La reportera le pregunta a qué se debe y el diputado afirma que no puede con algo que le apriete mucho, necesita libertad".

Borja Sémper, al igual que el independentista, duerme también "en pelotas". Thais, sorprendida, le comenta que otro diputado ha dado la misma contestación. Sémper se interesa por conocer quién es a lo que Thais no duda en hacer hincapié en la hermandad que han generado a pesar de tener posturas políticas tan opuestas.

Sobre si es más fogoso en invierno, Ernest Urtasun, ministros de Cultura, le dice a Thais que no usa bolsa de agua caliente, y añade "vamos a dejarlo ahí". Por su parte, Ione Belarra, de podemos, afirma que ser madre de dos niños es incompatible con ser fogosa. Además, no duda en reivindicar que "de esto se habla poco ya que las madres también follan...pero poco". Por su parte, Borja Sémper expone que es "bastante lineal" y que no tiene "picos de fogosidad".