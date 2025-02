Thais Villas, a un chico de barrio obrero tras ocho años durmiendo con una camiseta de Enrique Iglesias: "No te pega nada"

¿Cómo es la ropa de estar por casa en un barrio rico y un barrio obrero? Para averiguarlo, Thais Villas pregunta a los vecinos de una y otra zona por su opinión de los chándales o el presupuesto que dedican a vestirse en su hogar.

En el vídeo sobre estas líneas, la reportera de El Intermedio se centra en una prenda casi imprescindible: el pijama. Para una mujer de barrio obrero, su favorito lleva cuadros, es de franela y tiene tres botones. En el caso de otra de barrio obrero, son "pijamas monos", en su caso hasta ocho: "A veces veo uno que me gusta y no me acuerdo de los que tengo", admite.

En el barrio obrero, un chico confiesa que estuvo durante ocho años llevando una camiseta de una gira de Enrique Iglesias para dormir: "Era ponérmela y sueño", afirma, mientras Thais le comenta que "eso no te pega nada".