Thais Villas alucina al saber cuánto paga de alquiler una chica por su piso: "Esta tía es una jefa"

Thais Villas ha salido a la calle para poner a prueba a los ciudadanos en el juego 'Vives o sobrevives'. El primer participante es Adrián que debe encontrar a perfiles de personas que, en relación a la vivienda, cumplan la condición que Thais le plantea. El primer perfil es una persona que pague por su alquiler más de 1.200 euros.

Mientras buscan a un candidato, Adrián le cuenta a Thais que él vivía de alquiler pero, actualmente, vive con sus padres. "Vivía en Ámsterdam y me he mudado", explica. El joven para a Soraya, una chica que considera que cumple el perfil que busca. Adrián cuenta que cree que puede cumplirlo porque quizá vive en pareja y se puede permitir ese importe.

La chica desvela que paga 720 euros de alquiler. "'Hija, mía, Soraya... pero que ganga!", le dice Thais, "¿cómo lo has conseguido?". "Suerte, realmente", responde la joven. Soraya explica que su piso tiene 95 metros cuadrados. "Esta tía es una jefa", afirma Thais. Thais debe despedirse de Adrián que, al no encontrar ese perfil, no puede seguir jugando.